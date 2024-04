Felipe Anderson saluta la Lazio e firma per il Palmeiras

Roma, 16 apr. (askanews) – Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Palmeiras ha ufficializzato l’accordo a parametro zero con Felipe Anderson . Il calciatore era in scadenza con la Lazio il ... (ildenaro)

Felipe Anderson ha fatto la sua scelta. No al rinnovo con la Lazio, ma anche no all`offerta della Juventus per sposare, quasi a sorpresa e lasciando... (calciomercato)

La Stampa - Juve, che è successo con Felipe Anderson La ricostruzione - Tutto nel giro di poche ore. In giornata sembrava quasi fatta per il passaggio di Felipe Anderson alla Juventus a parametro zero. Poi in serata, prima la comunicazione del giocatore che ha annunciato ...ilbianconero

Juve, beffa Felipe Anderson. Giuntoli vira tutto su Martial - Che Felipe Anderson la prossima stagione non sarebbe stato più un giocatore della Lazio, si sapeva già da tempo, ma sicuramente ha sorpreso più di qualcuno l'annuncio della sua prossima squadra: non f ...sportpaper

Felipe Anderson boccia la Juventus: il ruolo della Lazio - Felipe Anderson ha inaspettatamente bocciato la Juventus, scegliendo il Palmeiras, club che raggiungerà a fine stagione: ma cosa c'è dietro alla scelta dell'attaccante La Lazio, in tal senso, ...footballnews24