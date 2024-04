Felipe Anderson | saltato il passaggio alla Juventus | ecco dove andrà

(Di martedì 16 aprile 2024) L’esterno della Lazio, in scadenza di contratto a giugno, sceglie il Palmeiras al posto dei bianconeri con i quali sembrava tutto fatto. Giuntoli costretto a vagliare altre soluzioni per l’attacco

