Felipe Anderson giocherà nel Palmeiras | niente Juve

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI -lascera' la Lazio a fine stagione per tornare in patria in Brasile, nel. L'esterno, che oggi compie 31 anni, ha annunciato che non rinnovera' il contratto in scadenza con i biancocelesti e poco dopo ilha reso noto che il giocatore ha firmato con il club di San Paolo dal primo luglio fino al 31 dicembre 2027. Persalta quindi il possibile passaggio alla. "Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto", aveva scritto l'attaccante, "vi comunico che non ho trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la societa' e quindi seguiro' un'altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalita' e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi ...