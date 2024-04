Fedez paparazzato con Giulia Ottorini | chi è la modella di OnlyFans

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) Durante il Coachella Music Festival il rapper è stato fotografato con la creator digitale, ecco cosa sappiamo di lei. In questi giorni,sta assistendo al Coachella Music Festival in California, mentre la moglie Chiara Ferragni è in silenzio da settimane, lui, dopo la vacanza con i figli a Miami, è volato al Los Angeles. Nel corso di uno degli eventi legati alla kermesse annuale, il rapper è stato sorpreso dai paparazzi mentre usciva da un centro commerciale in compagnia di, una influencer enota soprattutto per la sua presenza su. Scopriamo chi è. La vita pubblica e privata della creator digitale: una storia di successo e controversie, l'influencer enota per …