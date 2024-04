Fedez avvistato con la tiktoker Giulia Ottorini in California | flirt in corso? Gli indizi raccolti dal web

L’incontro sarebbe avvenuto a Milano Come svelato qualche settimana fa, Fedez sta lavorando a un nuovo progetto. È stato avvi stato qualche settimana fa con Giuseppe Cruciani e non finisce ... (361magazine)

La rottura tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere definitiva: lui ha lasciato casa e ora si è insediato nel suo nuovo appartamento, in verità la vecchia casa da "single". Certo, il rapper ha ... (liberoquotidiano)

RUMORS OF THE DAY: l’addio di Amadeus alla Rai e il ritorno dei Damellis - Dopo mesi di indiscrezioni, la conferma ufficiale è arrivata: Amadeus lascia la Rai e vola sul Nove. Lo ha annunciato lui stesso all’ad Rossi per poi confermarlo con un video pubblicato sul suo profil ...rumors

Fedez, la foto con la nota influencer: “Quando avete una relazione segreta…” - Alcune foto insieme hanno scatenato i gossip. Fedez avvistato con Giulia Ottorini che sui social ha pubblicato un particolare video… Dopo la separazione, ormai netta, da Chiara Ferragni, Fedez sta ...donnaglamour

Valentina Ferragni, la gita con Chiara e la famiglia: «Pablo si è rotolato in qualcosa di non identificato». Cosa è successo - Dopo l'intervista di Fedez a Belve, prosegue il silenzio social di Chiara Ferragni. L'influencer però è apparsa nelle storie della sorella Valentina, che continua ...leggo