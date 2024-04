Fedez al Coachella | la nuova vita lontano da Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 16 aprile 2024) Una partenza dal silenzio Mentre la mogliemantiene un prolungato silenzio sui social,, rapper e influencer milanese, ha adottato un approccio diverso. Il 34enne condivide attivamente video e foto sul suo account Instagram, trasudando un’aria di spensieratezza. Prendere il sole a Miami Dopo una vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria,è volato in California per partecipare al rinomatoFestival. Nella formazione di quest’anno con Nelly Furtado, No Doubt, Lana Del Rey e J Balvin,si è immerso nella scena musicale americana. Cronache delSistemandosi in un’ampia villa con piscina,si è lasciato andare alla vibrante atmosfera del festival, assistendo a molteplici spettacoli e ...