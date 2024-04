FEDESHUI | esce “Ajere” l’esordio discografico di Federica Caso

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) Un lavoro libero di emozioni e immagini nato dal bisogno di lasciar andare le cose èdi, in arte. Andiamo a saperne di più.” di, in arteDal cantautorato di questi tempi fino alle delicatezze intime e personali,in artepubblica il suo primo lavoro di inediti dal titolo “” per L’Airone Dischi. Un approccio sincretico e polivalente, traducendo la sua fantasia in immagini e le sue emozioni in musica. Eccolain arte, eccola al suo primo lavoro di inediti dal ...