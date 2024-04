Federico ed Emilja ritrovati | la coppia di fidanzatini era scomparsa lo scorso 9 aprile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024), i due adolescenti di 16 e 15 anni che erano scomparsi il 9, sono finalmente tornati a casa. Dopo quattro giorni di ansia e ricerche, i ragazzi sono statigrazie a una segnalazione accurata che ha portato al loro ritrovamento a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Partiti da punti diversi, si eranoper andare a Genova I due giovani avevano pianificato di trascorrere una mattinata insieme a Genova, come avevano già fatto in passato.era partito da Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, mentreviaggiava da Sanremo. Tuttavia, dopo qualche ora dal loro incontro, i loro cellulari sono stati spenti e la geolocalizzazione disattivata, aumentando l’apprensione delle loro ...