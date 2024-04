Fatima | le ali della libertà | Il calcio è la mia vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) di Fabrizio Morviducci La sua colpa? Essere un’atleta, peraltro anche brava. Ed essere donna, che per il regime teocratico dei Talebani significa essere sottomessa, e senza diritti.Haidari è scappata dall’Afghanistan, il suo paese d’origine nel 2021 a 19 anni, con il ritorno al potere del fondamentalismo islamico. Rischiava la, lei che per tre volte è stata la miglior giocatrice del suo paese e che orgogliosamente ha indossato la maglianazionale. Adesso vive a Scandicci in un centro di accoglienza, parla italiano meglio di tanti italiani e sta provando a ricostruirsi una, quando è scappata dall’Afghanistan? "Era il 2021, i talebani tornarono al potere. Successe in un attimo. All’improvviso tutto quello che avevamo costruito come donne è finito. Siamo tornati ...