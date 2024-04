Fano Guida | Grande squadra | sono con voi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La quinta vittoria della stagione ottenuta domenica al "Mancini" contro il Roma City al termine di una gara gagliarda quanto sofferta, fa tirare un grosso sospiro di sollievo all’Alma che mette qualche punto di distanza con gli ultimi due posti che significano retrocessione diretta. I granata, infattisaliti a quota 29 punti, distanziando così il Vastogirardi penultimo con 26 (sconfitto in casa da L’Aquila) e il Matese ultimo con 25 (battuto a Riccione dallo United). Un successo che conferma il buon momento delche ha così allungato la striscia positiva a tre risultati utili. Come ha rimarcato il presidente Salvatore: "Dieci punti in 8 partite – ha detto– credo che né la gestione precedente né gli allenatori precedenti siano riusciti a mantenere questo tipo di trend....