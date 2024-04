Famiglia Reale | gli insospettabili animali domestici dei Windsor

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 aprile 2024) I membri dellainglese sono noti per il loro amore per cani e cavalli. La defunta regina Elisabetta II è diventata un’icona con il suo amato gruppo corgi, mentre reali come la principessa Anna e sua figlia Zara Tindall sono famosi per i loro successi equini. Ma le scuderie e i cagnolini non sono le uniche passioni che inutrono in ambito animale. Anche se l’opinione pubblica conosce perfettamente la passione dellaper i cani e i cavalli, ci sono anche altrida compagnia che hanno ottenuto negli anni un posto speciale a Corte. Anche se in pochi lo sanno, ad esempio, il principe Edoardo e la moglie – la duchessa Sophie di Edimburgo – sono grandi amanti degli. La coppia, insieme ai loro due figli ...