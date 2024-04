Fallout | il creatore dei videogiochi applaude la serie tv

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo la calorosa accoglienza riservata allatv, anche ildel videogame originale ha applaudito la trasposizione Tim Cain, progettista di giochi di ruolo e responsabile del progetto originale di, ha pubblicato un video di quasi 17 minuti sul suo canale YouTube per commentare la première hollywoodiana dellatv disponibile su Prime Video. Cain ha elogiato la, ma ha anche espresso frustrazione per i commenti distruttivi contro coloro che hanno lavorato allo show. Tim Cain è stato invitato da Todd Howard di Bethesda alla prima presso il Chinese Theatre di Los Angeles, riempiendo di elogi la realizzazione delladopo aver visto i primi due episodi. In particolare ha apprezzato le performance e la narrazione, ma il suo ...

Secondo il famigerato Orologio dell'Apocalisse, creato nel 1947 dal Bulletin of Atomic Scientists statunitense per avere un'idea più concreta della folle corsa dell'uomo verso l'autoannientamento ... (gqitalia)

Fallout: un inquietante indizio nella serie TV scatena teorie su novità fra '33 settimane' - Insomma, se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto segue, mentre in caso contrario vediamo cosa è emerso in base anche alle indagini della community in queste ore. Quanto segue può rappres ...informazione

Fallout: La storia dietro la città che vediamo nel finale - La serie Fallout di Prime Video sta ponendo le basi per una seconda stagione, e questo è il termine più appropriato da usare visto il luogo che il finale della prima stagione ha annunciato. La serie s ...cinefilos

Sì, il numero di telefono della serie TV di Fallout è reale - Qualcuno ha provato a chiamare il numero di telefono presente nell'episodio 6 della serie TV di Fallout, e la risposta è stravagante.spaziogames