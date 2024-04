Fallout | gli showrunner spiegano perché i Deathclaw non compaiono nella prima stagione

(Di martedì 16 aprile 2024) Ci sarà spazio per le creature mutanti nelle prossime stagioni? Ladiha debuttatosua interezza lo scorso weekend su Prime Video, ma ai fan del franchise videoludico non è sfuggita l'assenza dei, le mostruose creature mutanti che popolano i videogame. Senza svelare nulla di preciso sul finale didi, una delle ultimissime inquadrature mostra il teschio di unnel deserto, confermando la loro esistenza e preparando il loro debutto nell'eventuale2. Manon mostrarli immediatamente? Secondo glidi, si trattava di preservare alcuni elementi importanti dei giochi per il futuro. Nel corso di ...

