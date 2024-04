Fabio Fognini rischia la squalifica nell’Oeiras Open | cosa è successo in Portogallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Un grosso rischio.ha vissuto un match un po’ tormentato nel primo turno dell’Oeiras125, evento del circuito Challenger. Sul rosso lusitano il ligure ha sconfitto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 il belga Joris De Loore, ma al termine della prima frazione la sua partita poteva terminare. Perso il set, infatti, il giocatore italiano ha scagliato con forza una pallina verso la tribuna presidenziale del campo Centralito di Jamor, in preda alla frustrazione, colpendo non in maniera diretta le spalle di uno dei dirigenti della Federazione portoghese di tennis. Vasco Costa, presidente della Federazione, ha richiesto l’intervento del Supervisor per adottare le misure appropriate., dopo essersi scusato, se l’è cavata con un avvertimento per comportamento antisportivo, perchè la palla ha colpito il ...