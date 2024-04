F1 | Lewis Hamilton e lo spettro del declino In Cina deve dare un segnale | a sé stesso e alla Ferrari

(Di martedì 16 aprile 2024)ha un rapporto controverso con il Gran Premio di. Qui, nell’ormai lontano 2007, gettò letteralmente alle ortiche quello che avrebbe potuto essere un clamoroso titolo mondiale da rookie. Cionondimeno, il britannico si è successivamente rifatto a Shanghai, dove ha vinto ben 6 volte (più di chiunque altro). Per il veterano inglese, l’edizione 2024 del rinato appuntamento cinese sarà però molto significativa sotto svariati punti di vista. Il primo è rappresentato dprobabile pietra miliare che il Re Nero (invero detronizzato) è destinato a toccare domenica. A meno di un clamoroso successo, il trentanovenne londinese arriverà a quota 50 gare di fila senza affermazioni. Un’enormità per chi, quando arrivava in doppia cifra, incappava in un’astinenza anomala! Però, dopo la vittoria conseguita a Jeddah ...

Lewis Hamilton gioca a Gran Turismo 1 e come auto non poteva che scegliere lei... - Simpatico video con protagonista Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo di Formula 1, mentre gioca ad alcuni giochi di corse fra cui Gran Turismo.auto.everyeye

Alain Prost, dubbi su Lewis Hamilton in Ferrari - Bisognerà aspettare il 2025 ma c’è già grande attesa per vedere Lewis Hamilton alla Ferrari. Non tutti però sono convinti della bontà dell’operazione e in particolare l’ex campione del mondo Alain ...sportal

Nasce il gelato di Charles Leclerc: si chiamerà LEC - Quello di Leclerc però non è l’unica iniziativa avviata tra i piloti F1, è già attiva anche quella di Lewis Hamilton. La passione di Leclerc per il gelato si è tradotta in una nuova iniziativa ...virgilio