F1 | il calendario 2025 è ancora più razionale Si va nella direzione giusta | con spostamenti più ergonomici

(Di martedì 16 aprile 2024) Bisogna fare un plauso a chi ha concepito ildel Mondiale di Formula 1. Troppo facile – e soprattutto ingeneroso – criticare quando c’è da criticare, senza sottolineare i meriti di chi di dovere quando viceversa agisce nel migliore dei modi. Vero che nell’epoca dei social network il trash talking raccoglie i dividenti con molta più facilità di quanto non faccia un’analisie distaccata dei fatti, però non ci si può perennemente piegare alle regole non scritte di una comunicazione ammorbata dal numero di like ed interazioni. Dunque, a questo giro si parla bene di chi ha saputo mettere in piedi il programma della F1. Si torna a partire dall’Australia, in maniera tale da risalire “dai confini del mondo” attraverso Cina e Giappone (giustissimo riconfermarlo in primavera per evitare andiriviani ...