F1 | i precedenti della Ferrari nel GP di Cina Rapporto eccellente in partenza | poi raffreddatosi con il passare degli anni

(Di martedì 16 aprile 2024) Domenica 21 aprile 2024 assisteremo alla 17ma edizione del Gran Premio didi F1. Si tratterà, però,“prima volta” successiva alla pandemia. La gara di Shanghai è stata parte integrante del calendario dal 2004 al 2019, ma nell’ultimo lustro non si è più disputata. Il 2024 rappresenta, dunque, una rinascita. Laha undiscreto con il GP cinese. O meglio, inizialmente era eccezionale. Dopodiché le soddisfazioni si sono diradate, sino a sparire del tutto. Complessivamente si contano 4 vittorieScuderia di Maranello con altrettanti piloti diversi (Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso). Per due volte entrambe le Rosse hanno concluso sul podio. Cionondimeno, non è mai capitato di assistere a una doppietta del Cavallino Rampante. Il miglior ...