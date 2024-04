F1 | GP Cina | ecco le mescole selezionate da Pirelli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo 5 anni ritorna in calendario il GP dellavalido per la stagione 2024 di F1 conche ha deciso di portare lemediane della sua gamma La F1 ritorna a Shanghai alla volta del GP dellaa 5 anni di distanza dall’ultima volta, dunque non facile la decisione disui compound da utilizzare durante il weekend. Infatti, da Shanghai 2019 tante cose sono cambiate nel mondo della Formula 1. Quell’anno il GP dellacelebrò il 1000° Gran Premio della categoria. A causa del COVID poi non è più stato possibile gareggiare su questo circuito. Inoltre, in questo weekend ricorrerà l’anniversario del primo GP disputatosi innel 2004, quando a vincere fu Rubens Barrichello con la Ferrari. Il circuito cinese ha una distanza di poco più di 5km, ...