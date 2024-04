F1 2024 | regolamento qualifiche e gara sprint | ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Con il Gran Premio di Cina oramai alle porte e che torna dopo cinque anni di assenza in F1, è altrettanto pronto a ritornare anche il weekend dicondizionato dal format. Tuttavia, rispetto all’anno scorso, il format in questione è andato incontro a qualche novità sostanziale, voluto in primis dalle scuderie, che riguarderà la disposizione degli eventi del fine settimana e una leggera modifica della regola del parco chiuso. Analizziamo nel dettaglio le novità del format. WEEK-END DIRispetto al 2023, non è più prevista una giornata dedicata unicamente alla. Il sabato della stagione 2023, quando caratterizzato dal format, era infatti organizzato in modo che nello stesso giorno avvenissero sia laShootout (le ...