(Di martedì 16 aprile 2024) Intende precisare, rispetto ad alcune dichiarazioni del professor Alberto Cadoppi, ilGiovanni Verzellesi, in particolare rispetto al quarto polo di Unimore all’ex. "Le opportunità di sviluppo delle sedi universitarie - ha detto Verzellesi - vengono discusse negli organi decisionali. Cioè all’interno del consiglio di amministrazione e del senato accademico di Unimore. Sulla base di diversi aspetti, tra cui la numerosità delle classi e la realizzabilità di aule adeguate. Un altro elemento è il tipo di attività. Vale a dire se si tratta di aule o di. Il quarto polo di Unimore della sede reggiana è stato proprio scelto nella zona dell’exper la specifica posizione. Perché vicino alla stazione, a diverse sedi aziendali che sempre più sono attratte da quel luogo, vicino al Tecnopolo e ...

Ex Reggiane scelte per i laboratori. Il prorettore: "Servono spazi adeguati" - Intende precisare, rispetto ad alcune dichiarazioni del professor Alberto Cadoppi, il prorettore Giovanni Verzellesi, in particolare rispetto al quarto polo di Unimore all’ex Reggiane. "Le opportunità ...ilrestodelcarlino

A passeggio con Laura Pazzaglia. Ascoltando Michela Murgia - Riprendono con la primavera le passeggiate con gli autori condotte da Laura Pazzaglia col coordinamento artistico di Maria A. Listur. A partire da domani, ogni mercoledì alle 18.30, si terranno in cen ...ilrestodelcarlino

“Cereali e dintorni”. Le tensioni rafforzano il dollaro In evidenza - Rischio di incrementi a causa della valuta. Invito al convegno: “Matrici Bioenergetiche: le quotazioni per gli operatori di settore” Il mercato delle bioenergie oggi e domani che si terrà martedì 23 ...gazzettadellemilia