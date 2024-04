Ewiva amplia il servizio pagabile con carta di credito

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia un nuovo passo in avanti verso una rete ad alta potenza sempre più capillare e facile da usare: la funzionalità che consente di pagare la ricarica del proprio veicolo elettrico condio debito è ora disponibile in ben 113

Ewiva amplia il servizio per pagare con carta in Umbria, disponibile anche a Fabro - Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia una novità per tutti gli e-driver dell’Umbria: la funzionalità che consente di pagare la ...orvietonews

Parma: non rispetta le regole imposte dal giudice. 38enne ivoriano torna in carcere In evidenza - Comunicato Stampa Comando Provinciale Carabinieri di Parma I Carabinieri di Parma centro hanno tratto in arresto un 38enne ivoriano colpito da Ordine di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribun ...gazzettadellemilia

Ewiva, oltre 100 i siti di ricarica dove si può pagare in modalità contactless - On più di 60 province di tutta Italia è possibile pagare direttamente alla colonnina Ewiva in modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate ...hdmotori