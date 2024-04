Ewiva amplia il servizio pagabile con carta di credito

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia un nuovo passo in avanti verso una rete ad alta potenza sempre più capillare e facile da usare: la funzionalità che consente di pagare la ricarica del proprio veicolo elettrico condio debito è ora disponibile in ben 113 sitie più di 400 punti di ricarica (PoC) su tutto il territorio nazionale. Da oggi è quindi possibile, quindi, pagare direttamente alla colonninain modalità contactless attraverso carte di debito,o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, o tramite Apple Pay e Google Pay. “Rendere ildi ricarica sempre più accessibile: è questo il nostro obiettivo primario e siamo molto felici di poter annunciare un ulteriore ...

Ewiva amplia il servizio per pagare con carta in Umbria, disponibile anche a Fabro - Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia una novità per tutti gli e-driver dell'Umbria: la funzionalità che consente di pagare la ...

