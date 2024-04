Evviva! | Gianni Morandi porta su Rai 1 La Grande Bellezza della Tv

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 aprile 2024)(US Rai) Arriva in prima serata su Rai 1con uno show tutto suo per raccontare 70 anni di televisione. Uno dei cantanti e personaggi più amati di sempre dal pubblico italiano si appresta a tornare sul piccolo schermo con! LaTv, in onda in due puntate venerdì 26 aprile e 3 maggio. Il progetto – anticipato da Rai Pubblicità – è “una produzione che racconta l’Italia, la storia e i personaggi che ne costruiscono il patrimonio culturale. Un itinerario in cui si narra la tv in tv”. Affiancato da ospiti e protagonisti di puntata,! si pone come obiettivo di accompagnare il pubblico in un viaggio nel tempo, con l’ausilio delle immancabili teche Rai, e in una sorta di tour ...