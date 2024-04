(Di martedì 16 aprile 2024) L'Aquila - Un, in evidentedi alterazione psicofisica, èindopo aver evaso gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico, compiendo una serie di atti criminali che hanno sconvolto la comunità di Avezzano. Il susseguirsi degli eventi ha avuto inizio quando l', di origini marocchine e già conosciuto alle forze dell'ordine, ha fatto irruzione in un negozio nel centro di Avezzano, prelevando merce senza alcuna intenzione di pagare. Durante l'atto del, ha anche minacciato una dipendente del negozio. L'intervento tempestivo della Squadra Volante del Commissariato ècruciale: dopo la segnalazione della dipendente, gli agenti sono riusciti a rintracciare l', che si era allontanato ...

Evasione, Furto e Tentato Suicidio: Uomo in Stato Alterato Recluso in Carcere - Cronaca L'Aquila - 16/04/2024 17:02 - Un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato recluso in carcere dopo aver evaso gli arresti domiciliari e il ...abruzzo24ore.tv

Furti di auto, ricettazione e riciclaggio: tre arresti - Furti di auto, ricettazione e riciclaggio: tre arresti a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri di Barletta e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...quotidianodipuglia

Spinge a terra due commesse. È rapina, il 23enne va in carcere - Il ladro seriale dei supermercati torna a colpire all’Aldi. Il Furto stavolta degenera:. in casa di pena in attesa di giudizio.ilrestodelcarlino