Eutanasia il giorno dell’Europa League | Edoardo sposta l’appuntamento per amore della Roma

(Di martedì 16 aprile 2024) https://www.dailynews.it/wp-content/uploads/2024/04/Tifoso-nista-Europa-.mp3«Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto: “Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare”. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino» Sembrava una mattina radiofonica come tutte le altre, tra risate, analisi tattiche sul match disputato dallaa Udine e commenti sulle condizioni di N’Dicka, quando ad un tratto arriva una chiamata difficile e dolorosa da ascoltare. Una storia drammatica e commovente quella di, tifoso sfegatato, che purtroppo è affetto di malattia terminale; nella giornata di ieri, il 15 aprile, il ragazzo ha chiamato in diretta durante la trasmissione “Te la do io Tokyo” su Tele ...

