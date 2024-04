Eurolega Play-in | c’è Efes Istanbul-Virtus Bologna | orario e dove vederla

(Di martedì 16 aprile 2024)(Turchia) 16 aprile 2024 – Il momento della verità è arrivato. Questa sera alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky Sport), laSegafredosi giocherà infatti il tutto per tutto in casa dell’nel primo turno dei-in di. Chi la spunterà tra bianconeri e turchi dovrà poi affrontare venerdì prossimo una nuova gara secca in casa di chi perderà l’altra sfida tra il Maccabi Tel Aviv (arrivato settimo), e il Baskonia (che ha chiuso ottavo), per assicurarsi l’ottavo e ultimo posto nella griglia deioff (il settimo se lo aggiudica direttamente la vincente di Maccabi Baskonia), ai quali sono già qualificati Real Madrid, Panathinaikos Atene, AS Monaco, Barcellona, Olympiacos Pireo e ...

