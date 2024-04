Eurolega | la Virtus fa un' altra impresa ed elimina l' Efes dalla corsa ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Istanbul (Turchia), 16 aprile 2024 – Continua laindellaSegafredo Bologna che compie l’ennesimae interrompe una striscia negativa di sette sconfitta battendo a domicilio 67-64 l’Istanbul e guadagnandosi così la possibilità di giocarsi l’accesso ainel secondo turno dei play-in, in programma venerdì in casa del Baskonia che è stato battuto questa sera dal Maccabi Tel Aviv 113-85. All’appuntamento probabilmente sin qui più importante della stagione, i bianconeri si sono presentati con il loro abito migliore e hanno sfoderato una partita pressoché perfetta per atteggiamento e abnegazione, riuscendo a resistere alla prima ondata turca – propiziata dal 5/5 iniziale da oltre l’arco di Will Clyburn (22 punti) –, restando abbarbicata al match con ...