Estorsioni via telefono dal carcere | la scoperta in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’operazione della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia – che ha accertato che leai commercianti della città venivano guidate da boss e affiliati a clan camorristi attraverso ordini impartiti agli uomini dei quartieri comodamente con il telefonino in cella – squarcia l’ultimo velo di ipocrisia: dalcomandano sempre loro”. Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP. che dal 2 aprile scorso ha iniziato un tour tra le carceri italiane e lo sciopero della fame per protestare contro le numerose emergenze del sistema penitenziario italiano. “Alla base di tutte le emergenze resta l’atteggiamento dello Stato che – aggiunge – ha alzato “bandiera bianca” di fronte a situazioni di comando della criminalità organizzata che non solo continua a minacciare e ad estorcere operatori economici ma persino ad ...