Esercito d Israele | Iran dovrà affrontare conseguenze delle sue azioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) (Agenzia Vista), 16 aprile 2024 "Durante il fine settimana, l'ha lanciato un attacco su larga scala contro, oltre 350 missili balistici, missili da crociera, droni e razzi sono stati lanciati dal suoloiano, dall'Iraq, dallo Yemen e dal Libano, dove si trova lo stato dinei cieli del Medio Oriente. Una coalizione è stata attivata per contrastare questo attacco, segnando l'inizio dell'operazione Iron Shield dell'IDF. Le Forze di Difesa Israeliane, insieme al Comando Centrale degli Stati Uniti, alle forze armate britanniche e francesi e ad altri partner, hanno operato insieme in tempo reale in aria, a terra e in mare. Sono stati attivati ??i sistemi di difesa. Le minacce sono state intercettate e l'attacco dell'è fallito. ...