Esce Fino Al Blackout du Baby K

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) , il nuovo singolo dell’artista disponibile da venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Nella sua carriera ha raccolto non solo successi radio e da classifica ma anche 5 dischi d’Oro, 17 dischi di Platino e soprattutto un Disco di DIAMANTE grazie a “Roma – Bangkok”, unica canzone al femminile in Italia ad aver raggiunto questo traguardo. Adesso, dopo quasi 13 anni di carriera durante la quale ha alternato rap, pop e reggaeton cercando sempre qualcosa di nuovo, nuove influenze e nuovi mondi da esplorare,K torna con un nuovo singolo, “AL”, che interpreta perfettamente la sua costante ricerca sonora e sposa la necessità di coniugare una musica che la rappresenti ad un testo che la racconti, come donna e come artista. Claudia Judith Nahum (questo il suo vero nome), firma di ...