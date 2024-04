Esce dal parcheggio | ma segue il segnale sbagliato | si ritrova con l' auto sulle scale

L’Iran manda in mille pezzi il tabù che aveva rispettato per decenni: mai trovarsi occhi negli occhi con Israele, evitare lo scontro frontale con un nemico temibile. Piuttosto comb... Contenuto a ... (ilfoglio)

Malore N’Dicka: tac in corso per il nigeriano, ma sembrerebbe da escludere l’infarto, intanto De Rossi ha lasciato l’ospedale Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Evan N’Dicka. Come riportato da ... (calcionews24)