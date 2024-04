Ennio Doris – C’è anche domani | la recensione | Banca Mediolanum | proiettato intorno a te

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024) Il film:– C’è, 2024. Regia: Giacomo Campiotti. Cast: Massimo Ghini, Lucrezia Lante della Rovere, Daniel Santantonio, Antonio Nicolai, Emma Benini, Eugenio Franceschini, Carlo Favero, Giulia Vecchio, Alice De Zan, Luigi Di Berti, Alessandro Bertolucci, Maurizio Donadoni. Genere: drammatico. Durata: 122 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: La vita di, l’imprenditore che insieme a Silvio Berlusconi fondò il gruppo. A chi è consigliato? Ai fan del genere biografico e di Massimo Ghini. È d’uopo, in ambiente critico, che ci si avvicini a qualunque film con la mentalità aperta, a prescindere da eventuali elementi a favore o sfavore come ...