Endless Love anticipazioni 16 aprile | Ozan ossessionato

(Di martedì 16 aprile 2024) Nell’episodio diin onda il 162024 su Canale 5, il fuoco della passione si trasforma in un inferno di gelosia e vendetta. Scopriamo insieme cosa accadrà nella nuova puntata di questa travolgente soap opera turca. Uomini e Donneoggi: il gesto audace di Pierpaolo!: l’ossessione diLa vita diprende una svolta inaspettata quando si innamora perdutamente di Zeynep, la ragazza dei suoi sogni. Deciso a conquistarla, cerca il suo numero di telefono e la contatta. Ma il loro primo appuntamento si trasforma in un disastro quando vengono fermati dalla polizia. Questo incidente fa capire a Zeynep cheè fonte di guai, e decide di ...

Endless Love , anticipazioni 17 aprile : gli amori e gli intrighi continuano…Vogliamo scoprire cosa accadrà in questa nuova appassionante puntata? Endless Love , anticipazioni 17 aprile : Salih mette in ... (anticipazionitv)

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 17 aprile su Canale 5. Le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda mercoledì 17 aprile su Canale 5 ... (movieplayer)

Endless Love 17 aprile 2024, trama puntata: Kemal ha capito che Nihan ha sposato Emir per costrizione - Anticipazioni puntata Endless Love di mercoledì 17 aprile 2024 Salih tenta di convincere Kemal a dimenticare Nihan ritenendo che non sia sincera, ma Kemal crede ormai sempre di più che la ragazza abbi ...msn

Endless Love puntate 1a serie, Asu minaccia: 'Papà Galip e fratello Emir sto tornando' - Asu lascia a casa di Müjgan per il padre e il fratello un biglietto in cui dichiara di tornare per la madre, ma non svela la sua identità ...it.blastingnews

Endless Love anticipazioni 17 aprile: La rabbia di Emir travolge Banu, Ozan ossessiona Zeynep - Ecco cosa ci riserva l'episodio di Endless Love di domani su Canale 5: la soap turca va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.movieplayer