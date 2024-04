Empoli Napoli | Valdifiori | «Sarri unico | ADL saprà chi prendere…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024) Suha voluto parlare sia di Maurizio(doppio ex) e sul momento attuale della squadra azzurradi sabato prossimo sarà una gara cruciale per quest’ultimo tratto di stagione delle due squadre. Ne ha parlato un doppio ex importante come Mirkoin un’intervista a IlSognoNelCuore. Ecco estratti della sua intervista.