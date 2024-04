Emma Villas si ricarica per cercare la finale L’urlo di Pierotti | Sfruttiamo il fattore campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Resettare ersi.è tornata subito in palestra ieri con l’obiettivo di dimenticare il matchpoint non sfruttato in gara2 e preparare la decisiva bella di domani sera. I biancoblù sono andati davvero vicini a chiudere la serie, sia quando erano avanti 18-14 nel quarto, sia quando hanno avuto la palla match sul 26-25. Poi è andata come è andata, con Porto Viro che ha ribaltato la situazione nel quarto e dominato il tiebreak, sfruttando la grande serata di Barotto, alla sua miglior performance stagionale, e Pedro, inatteso eroe per la formazione nero-fucsia con i suoi quattro ace consecutivi nel quarto set. "Abbiamo fatto un’ottima partita – ha detto ieri lo schiacciatore biancoblù Maro(nella foto) –, l’unico momento dove siamo calati un pelo è il tiebreak ma ha influito il contraccolpo del ...