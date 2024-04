Emma «Mi hanno tolto le ovaie ma potrei ancora avere figli» | ma c’è un problema che abbiamo tutte

Ha scoperto di avere un tumore per la prima volta nel 2009, e da allora Emma Marrone ha dovuto affrontare questo male per tre volte, fino all’intervento chirurgico in cui le sono state asportate le ... (news.robadadonne)

Emma Marrone senza filtri a Le Iene. La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore, di come lo ha... (leggo)