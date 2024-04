Emma Marrone | il tumore e la maternità | «Mi hanno tolto le ovaie | vorrei diventare madre ma in Italia non posso»

(Di martedì 16 aprile 2024) «Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Solo che insenza un compagno nonaccedere alla fecondazione assistita: che str***ata». L’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni cone si è fatto raccontare le sue paure e i suoi desideri, delle sue vittorie e delle sue sconfitte. La cantante non si è sottratta alle domande del conduttore tv e ha raccontato come ha affrontato la malattia, e le sue ricadute. «Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla», ricorda la cantante pugliese, nata a Firenze, «una volta lì, mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno». Così ha ...

