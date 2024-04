Emma Marrone | “Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie | non l’utero” Ma per l’Italia non basta per essere madri

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 16 aprile 2024) Ha scoperto di avere unper la prima volta nel 2009, e da alloraha dovuto affrontare questo male per tre volte, fino all’intervento chirurgico in cui le sono state asportate le. Un’operazione importante, ma il suo utero è ancora sano e funzionante, e potrebbe permetterle di diventare madre, un desiderio che ha da tempo. Peccato però, che in Italia le donne single non possano ricorrere alla fecondazione assistita: “Ho. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme”, ha commentato la voce di Apnea nella puntata de Le Iene che andrà in onda questa sera, martedì 16 aprile, su Italia 1. ...