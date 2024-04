Emma a Le Iene | “Viviamo in un Paese in cui le donne single non possono avere figli con la fecondazione assistita È una stron**ta enorme”

(Di martedì 16 aprile 2024) Un racconto senza filtri frutto di due giorni e due notti con la Iena Nicolò De Devitiis.ha raccontato a “Le” quasi tutto di sé e ha anche affrontato il tema della scoperta del cancro e della maternità. “Come l’ho scoperto la prima volta? Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. – ha detto– Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie”. Sulla...

Le Iene torna martedì 16 aprile , come sempre in prima serata su Italia 1, con una nuova puntata all’insegna dell’informazione e delle inchieste condotta da Veronica Gentili insieme a Max Angioni. ... (dilei)

Emma è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Iene , in onda martedì 16 aprile come sempre su Italia 1. Nel servizio a lei dedicato e realizzato da Nicolò De Devitiis, la cantante ha messo a ... (dilei)

Emma Marrone senza filtri a Le Iene . La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore , di come lo ha... (leggo)

La cantautrice si è confessata in una lunga intervista con La Iena Nicolò De Devitiis - "Viviamo in un Paese in cui le donne single non possono avere figli con la fecondazione assistita. È una stron**ta enorme" ...ilfattoquotidiano

Stasera in TV (16 aprile), cosa vedere: Fagnani, una “belva” contro le Iene (ma Gentili ha un asso nella manica) - Non sai cosa vedere stasera in tv Noi ti segnaliamo il meglio della prima serata: film e programmi da non perdere oggi, martedì 16 aprile 2024. Scopri di più.libero

Canio Loguercio e la canzone dell’ammore sperduto - «E io canto, canto semp’a stessa canzone ‘e ‘na specie d’ammore sperduto». Ma è una canzone diversa dal solito quella che Canio Loguercio e le sue ...ilmattino