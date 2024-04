Emma a Le Iene | “Ho tolto le ovaie | non c’era più speranza ma potrei ancora avere figli”

(Di martedì 16 aprile 2024)è tra le protagoniste della nuova puntata de Le, in onda martedì 16 aprile come sempre su Italia 1. Nel servizio a lei dedicato e realizzato da Nicolò De Devitiis, la cantante ha messo a nudo il lato più intimo e privato di sé, tornando a parlare della malattia che ha affrontato (e sconfitto) ma anche della morte dell’amato papà Rosario, scomparso nel 2022., però, ha anche puntato l’attenzione sul tema della fecondazione assistita a lei caro, ancor di più dopo l’intervento di rimozione dellee l’intervento di rimozione delleLa vita diMarrone è stata un’altalena di emozioni, segnata da momenti di grande gioia ma di altrettanto dolore. Lo stesso che inevitabilmente è ormai impresso sul suo volto, quello di una donna di 39 anni ...

Emma Marrone si racconta a Le Iene . La cantante e vincitrice di Amici e Sanremo, ha confessato a l’inviato Nicolò De Devitiis del come abbia scoperto per la prima volta di avere un tumore , di come ... (thesocialpost)

Emma Marrone: «Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie ma posso avere figli. Mi piacerebbe diventare madre» - Ospite de Le Iene la cantante ha parlato della malattia affrontata (tre volte) e sconfitta ma anche del sogno di avere figli: «Il fatto che le donne single non possano ricorrere alla fecondazione assi ...vanityfair

Emma: «Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie, potrei avere figli, ma in Italia le donne single non possono fare la fecondazione assistita» - Emma Marrone senza filtri a Le Iene. La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore, di ...ilmessaggero

Emma a Le Iene: “Il provino ad Amici Ero reduce dal primo cancro”/ “Ho avuto paura di morire…” - Emma Marrone è stata intervistata da Le Iene - nella puntata che andrà in onda domani, 16 aprile - raccontando della malattia e della perdita di suo padre.ilsussidiario