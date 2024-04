Emily Ratajkowski si taglia i capelli da sola | sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 aprile 2024)sa come prendersi cura della propria bellezza, anche e soprattutto quando si tratta della salute deiche, come ha dichiarato in un’intervista a Marie Claire US, rappresenta una vera e propria ossessione. «Lavoro con Kérastase da tantissimo tempo», ha raccontato. «Penso si possa risparmiare sul make up, ma non sui prodotti per». E, così, la supermodella ha imparato tanti piccoli segreti per avere una chioma forte e luminosa, compreso comersi ida, concedendosi una spuntatina per evitare doppie punte rovinate e lunghezze che si spezzano. Lo fala, condividendo con i ...