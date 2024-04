Elodie diventa ambasciatrice di Save The Children Al via al Quarticciolo di Roma il progetto Prendersi cura

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 16 aprile 2024) La cantanteditheper difendere i diritti delle bambini più vulnerabili. In occasione del lancio del», per contrastare la povertà educativa nel quartiere Quartaccio di, doveè cresciuta, la cantantedell’organizzazione per assire un futuro ai bambini, in particolare quelli che vivono in...