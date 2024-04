Elezioni europee Lista unica fra Renzi | Bonino | Mastella | Cesaro e altri | ’LO FAMO STRANO’

Avanti Iniziato il conto alla rovescia verso la consultazione del Movimento 5 Stelle per la definizione delle liste in vista delle Elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Tutti gli iscritti possono ... (lanotiziagiornale)

La scomparsa prematura dello storico segretario del Partito Comunista influenzò l'esito del voto di quarant'anni fa per l'Ue: il movimento di estrema sinistra diventa il più votato in Italia per la ... (ilgiornale)