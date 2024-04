Elezioni Basilicata | chi sono i candidati alle Regionali | tra Bardi e Marrese | la sfida nel «Texas d’Italia»

La commissione Antimafia ha segnalato i nomi degli impresentabili per le elezioni regionali in Basilicata : Angelo Antenori, Vincenzo Clemente e Vincenzo Piro per il centrodestra, e Lucio Libonati e ... (fanpage)

Mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Basilicata 2024 : i candidati alla presidenza della regione sono Vito Bardi, già governatore, per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra ... (fanpage)

Colla, De Pascale o Lattuca: corsa a tre per l’Emilia del dopo Bonaccini - Il governatore in campo per le Europee, la Regione andrà al voto in anticipo. E Schlein sta già ragionando sul candidato ...ilsecoloxix

Elezioni Europee 2024, da Roma a Bruxelles. Ecco i nomi dei candidati in corsa - Zingaretti a Tajani, Tidei a D'Amato: ci sono diversi nomi in ballo nei partiti romani. Anche il ritorno di Renata Polverini. E il risultato di giugno per qualcuno avrà effetti molto rilevanti nel Laz ...romatoday

Prevenzione e medicina territoriale: come risollevare la sanità lucana per Volt - Piena e totale solidarietà viene espressa da tutte le forze politiche che sostengono il Presidente Bardi,in merito a quanto espresso dal Sindaco di Genzano l.,Viviana Cervellino. Alla quale viene ...lasiritide