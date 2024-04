Eléonore del Belgio compie 16 anni | chi è la principessa dallo stile impeccabile

(Di martedì 16 aprile 2024) Figlia di re re Filippo e della regina Mathilde, è quarta in linea di successione al trono e appare sempre più spesso in pubblico. Semplice e raffinata, è sicuramente una reale da tenere d'occhio.

La figlia minore della coppia reale belga compie 16 anni il 16 aprile e dimostra di avere tutte le carte in regola per diventare un'icona di stile royal. Il suo segreto? Semplicità, un occhio rivolto ... (vanityfair)

Eléonore del Belgio, la giovanissima principessa con l'eleganza nel sangue (blu): Impossibile non notarla ogni volta che appare insieme alla sua famiglia. Benché le sue uscite siano ancora contate, Eléonore del Belgio che il 16 aprile compie 16 anni ha tutte le carte in regola per diventare una delle royal più interessanti per quanto riguarda lo stile. La principessa fa parte della nuova ...

Bizzarri compra la maggioranza di Visionnaire, il marchio bolognese fondato dalla famiglia Cavalli: ... che ricoprono il ruolo di ad e direttore creativo, Visionnaire è diventata uno dei leader nel segmento più alto del mercato del lusso, rivolgendosi a clienti di tutto il mondo. "Riconosciuta per la ...