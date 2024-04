Elenoire Casalegno corrotta dai naufraghi? Confessioni sull’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 16 aprile 2024)si sta cimentando egregiamente nella nuova avventura di inviata di questa edizione dell’Isola dei. Nel corso di una recente intervista, la protagonista ha risposto ad alcune curiosità che riguardano la sua permanenza in Honduras, ma non solo. La donna ha parlato anche dei comportamenti di alcuninei suoi riguardi. Ecco cosa ha detto. Ledisul comportamento deiall’Isola deiIn un’intervista rilasciata per il magazine Tv Sorrisi e Canoni,ha raccontato dei retroscena in merito all’Isola dei. Per quanto riguarda i, l’inviata ha ammesso che lei e ...