El Mono Burgos | «Ho mandato un messaggio a Yamal»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024) Le parole del, ex portiere e assistente di Simeone, dopo le polemiche per la frase rivolta a LamineGermán ‘Elha scelto i microfoni di Radio MARCA per rompere il silenzio dopo l’infelice commento su Laminenella gara d’andata tra Psg e Barcellona («Se non gli andrà bene, finirà