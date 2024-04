Effetto The Gentlemen | abiti raffinati ed eccentrici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Spin-off dell'omonimo film del 2019, la serie tv creata da Guy Ritchie per Netflix vede come protagonisti Theo James, Kaya Scodelario e Daniel Ings impegnati in un susseguirsi di colpi di scena, nel pieno stile del regista di Snatch e Rocknrolla. A stupire, tuttavia, non sono solo le bizzarre disavventure dei gangster che popolano la storia, anche glisartoriali dell'alta borghesia britannica, ricercati e, hanno sicuramente catturato il pubblico. L'attenzione del regista a come i vestono i propri personaggi, senza trascurare accessori e dettagli, non è una novità e, questa volta, ha determinando un'impennata delle vendite nel settore. Nuove ispirazioni: countryside, tagli, tessuti classici Quadri e tweed, tagli sartoriali impeccabili,in velluto e orologi vintage, sono solo alcuni ...