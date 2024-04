Ecco i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda categoria Andreoli lancia la Fratta nel derby Vecchiazzano esagerato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024)e classifiche delle squadre forlivesi nei campionati dall’Eccellenzanei match di fine settimana. In Eccellenza ilTerme ha vinto ilsul Forlimpopoli, mentre in Primal’Edelweiss Jolly consolida il secondo posto vincendo fuori casa. InCollinello al secondo posto dopo il successo nelcol San Colombano.(32ª giornata): Forlimpopoli-Terme 0-1 (), Civitella-Classe 1-0 (Ricci Frabattista). Classifica: Sampierana 68; Cattolica 62;Terme 58; Faenza 57; S. Pietro in Vincoli 51; Bellariva 49; ...