“Ecco cosa è successo quando ho comprato casa” Il sogno dei padri si trasforma in incubo per i figli VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Era ildelle passate generazioni. Quello di risparmiare, fare un mutuo, comprare. Ed era unrealizzabile non solo per chi partiva con un bel gruzzolo alle spalle, ma anche per chi portava aun normale stipendio. Perché il valore del denaro nelle nostre tasche era ben diverso da oggi. Così, quello che per iera un desiderio realizzabile, per le nuove generazioni sta diventando un. Acquistare un appartamento in città, se non si possiedono risparmi familiari, è ormai diventata un’utopia. Ma per i tanti che lavorano con gli stipendi medi di oggi, persino andare ad abitare in un appartamento in affitto risulta essere un lusso. Provare ad acquistare un “nido” a cui fare ritorno la sera, poi, può essere addirittura una “rovina economica“. Ed è una situazione ...